Виджет на ELEMENTOR

$15
Веб-программированиеЗавершен2 заявки71 просмотр
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Нужно сверстать и создать виджет отзывов на ELEMENTOR

2 месяца назад
zaymund
40 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
code_deness
Денис 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
2 месяца назад
$15
1 день
Все было сделано как нужно . Рекомендую .
Отличный заказчик!) Однозначно рекомендую к сотрудничеству!