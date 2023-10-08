Улучшить загрузку сайта на вп

Необходимо написать скрипт, который будет парсить/скраппить товары из заданной категории/категорий с сайта allegro.pl. Нужно собирать: картинки описание название стоимость категорию товара Если есть вопросы - пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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