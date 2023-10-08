Сделать scrapper/parser для товаров из категории с allegro.pl

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок144 просмотра
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Необходимо написать скрипт, который будет парсить/скраппить товары из заданной категории/категорий с сайта allegro.pl.

Нужно собирать:

  • картинки

  • описание

  • название

  • стоимость

  • категорию товара

Если есть вопросы - пишите в ЛС - буду отвечать.

2 месяца назад
jamper
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад