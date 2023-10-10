Создать сайт - визитку

Создать каркас для сайта, и потом это каркас нужно использовать для реализации одностраничного лэндинг . Предложений будет много . И нужно продумать интерфейс добавления-редактирования предложений из админки и из веб версии гл страницы. Нужна адаптивная верстка (друджить с пк, смартфоном, планшетом, вертикальное, горизонтальное положение)

интуитивный интерфейс для модерации и редактирования.

Зонирование (чтобы два , казалось бы, таких разных направления, работа и учеба были видны сразу .

сортировка (функция) рандомизация ячеек (вывод на экране)

Фиксированное отображение сортировки ячеек в том порядке, который укажет администратор

Функция запомнинания положения ячеек. возможность сохранять выбор и положение ечеек.

Ведение статистики кликов по каждой ячейке, ситатистика отображение + фильтрация и сортировка . Прибавить возможность сортировки по наиболее просматриваемым ячейкам ( фильтр ).