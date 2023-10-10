Создать сайт - визитку

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок121 просмотр
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Создать каркас для сайта, и потом это каркас нужно использовать для реализации одностраничного лэндинг . Предложений будет много . И нужно продумать интерфейс добавления-редактирования предложений из админки и из веб версии гл страницы. Нужна адаптивная верстка (друджить с пк, смартфоном, планшетом, вертикальное, горизонтальное положение)
интуитивный интерфейс для модерации и редактирования.
Зонирование (чтобы два , казалось бы, таких разных направления, работа и учеба были видны сразу .
сортировка (функция) рандомизация ячеек (вывод на экране)
Фиксированное отображение сортировки ячеек в том порядке, который укажет администратор
Функция запомнинания положения ячеек. возможность сохранять выбор и положение ечеек.
Ведение статистики кликов по каждой ячейке, ситатистика отображение + фильтрация и сортировка . Прибавить возможность сортировки по наиболее просматриваемым ячейкам ( фильтр ).

2 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад