Работа с сайтом MODX Revolution

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки54 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходим специалист, который сможет обновить все необходимые движки и виджеты сайта, проверить необходимую защиту и провести административную работу, направленную на бесперебойную работу сайта.

Так же необходимо поменять контекст сайта ( тексты, фото, даты) Вся информация для замены будет предоставлена.

MODX
2 месяца назад
4miles
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад