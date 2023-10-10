2 мелкие задачи на OpenCart 3 и 2.3 версии

Всем добрый день, нужно реализовать 2 мелкие задачи на 2-х сайтах с движком OpenCart .

Первая задача на сайте с движком OpenCart 2.3 правки в robots.txt

1) Пришло уведомление от яндекс нужно добавит директиву Clean-param в файле robots.txt, Всего страниц которые нужно закрыть с помощью Clean-param около 5-7штук. Нужно прописать для каждой условие.

Вторая задача на сайте с движком OpenCart 3

1)Реализовать автогенерацию метатегов для страниц тегов https://prnt.sc/oo94YRjUKqrZ https://*****/vodnye-sup-doski/aksessuary-dlya-sup-dosok/akvapak пример тегов https://*****/vodnye-sup-doski/aksessuary-dlya-sup-dosok

Желательно, что бы генерация происходила по маске как в категориях и товарах, реализовано у нас вот так https://prnt.sc/kVB_1-Y7M2V3

Более развернуто здесь https://docs.google.com/document/d/13f62T9mvWLkRsNq8TtmFRI4AogBn-Top-C8eQDvgma0/edit?usp=sharing

От вас ждем сроки и цену за работу.