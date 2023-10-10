Допрацювання сайта на Modx Revo

Добрый день! Необходим специалист, который сможет обновить все необходимые движки и виджеты сайта, проверить необходимую защиту и провести административную работу, направленную на бесперебойную работу сайта. Так же необходимо поменять ...
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