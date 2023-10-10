Допрацювання сайта на Modx Revo

$8000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки62 просмотра
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Потрібно доробити адмінку та візуальну частину.

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MODX
2 месяца назад
nabokovtop
29 летГермания
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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