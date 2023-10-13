Здравствуйте, ищем разработчика на Битрикс для сайта Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/688046601202421ebeecb49f2ff76677?pvs=4
Прокладка. Тестирование бразуерного окружения средствами JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна прокладка на веб страницу для отсетивания ботов средствами JS.
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