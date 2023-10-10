Разработать сервер-посредник на PHP или Python

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки93 просмотра
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Техническое задание на разработку сервера-посредника Описание:
Необходимо создать сервер-посредник, который будет выполнять функции моста между множеством Софт серверов и основным сервером, отправляющим команды.

Основные задачи сервера-посредника:

  • Подключение к сотням Софт серверов через вебсокетное соединение.

  • Обслуживание локальной базы данных, содержащей список этих Софт серверов.

  • Обработка API-запросов от основного сервера и перенаправление команд на соответствующие устройства через Софт серверы.

Основной функционал:

  1. Разработка Rest API для сервера-посредника, включающего в себя минимум два метода.

  2. Создание веб-интерфейса для добавления и управления списком Софт серверов.

  3. Реализация вебсокетного соединения с Софт серверами и обеспечение бесперебойного "общения" между серверами.

Текущее состояние проекта:

  1. Готовый Сервер софт.

  2. Реализованный бэкенд сервера-посредника на Python.

PHPPython
2 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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