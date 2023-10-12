Написать скрипт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок123 просмотра
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Необходимо написать скрипт, который в указаном каталоге на сервере ищет gz архивы во всех файлах с любым разрешением, например index.html является не html страницей а gz архивом и в нем один файл, его нужно сначала переименовать в index.html.gz , далее распаковать и присвоить имя index.html

2 месяца назад
pavel-x8
Павел 
38 летКазахстан
8 месяцев в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
derzemat
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
$50
3 дня
UAHUSDT
Спасибо Владимиру за быстрое и качественное выполнение задачи. В процессе работы немного изменилось ТЗ, но это никак не повлияло ни на сроки ни на стоимость. Рекомендую.
Спасибо, рад сотрудничеству.
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