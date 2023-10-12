У меня на сайте сделаного в элементоре есть записи машин с фильтром (https://bringing.site/catalog/). Нужно сделать так, чтобы этот фильтр был идентичный к тому, что есть тут: https://bringing.site/catalog-woo/ (тут товары на вукомерс)
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Необходимо написать скрипт, который в указаном каталоге на сервере ищет gz архивы во всех файлах с любым разрешением, например index.html является не html страницей а gz архивом и в нем один файл, его нужно сначала переименовать в index.html.gz , далее распаковать и присвоить имя index.html
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