Необходимо написать скрипт, который в указаном каталоге на сервере ищет gz архивы во всех файлах с любым разрешением, например index.html является не html страницей а gz архивом и в нем один файл, его нужно сначала переименовать в index.html.gz , далее распаковать и присвоить имя index.html