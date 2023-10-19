Сделать программу с применением технологии .Net и базы данных

Необходимо разработать автоматизированную систему общепита.

С применением базы данных (MySql, Sql Server)

Система базы данных будет состоять из трёх основных компонентов.

Склад и кухня: создание технологических карт, расчет себестоимости, учет остатков и списаний, заказ продуктов и расходников у поставщиков, работа с госсистемами для учета маркированных продуктов, алкоголя, продукции с ветеринарными сертификатами.

Аналитика и маркетинг: отчеты с разной степенью детализации, расчет зарплат сотрудников, финансовая отчетность, подсчет показателей прибыли, ведение клиентской базы и мероприятия по удержанию клиентов.

Зал и касса: прием заказа от гостя или от компании за столом, распределение и отправка заказов сотрудникам кухни и бара. Расчет гостей, возможность получить чаевые.

Можете от себя что-нибудь ещё добавить, если придумаете

Далее нужно создать приложение на .Net и соединить это всё вместе, с красивым интерфесом