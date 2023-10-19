Имеется рабочий лаунчер на С# необходимо сделать возможность загрузки обновления с сервера Пишите цены
Сделать программу с применением технологии .Net и базы данных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать автоматизированную систему общепита.
С применением базы данных (MySql, Sql Server)
Система базы данных будет состоять из трёх основных компонентов.
Склад и кухня: создание технологических карт, расчет себестоимости, учет остатков и списаний, заказ продуктов и расходников у поставщиков, работа с госсистемами для учета маркированных продуктов, алкоголя, продукции с ветеринарными сертификатами.
Аналитика и маркетинг: отчеты с разной степенью детализации, расчет зарплат сотрудников, финансовая отчетность, подсчет показателей прибыли, ведение клиентской базы и мероприятия по удержанию клиентов.
Зал и касса: прием заказа от гостя или от компании за столом, распределение и отправка заказов сотрудникам кухни и бара. Расчет гостей, возможность получить чаевые.
Можете от себя что-нибудь ещё добавить, если придумаете
Далее нужно создать приложение на .Net и соединить это всё вместе, с красивым интерфесом
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