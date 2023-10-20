Лаунчер на C#

Нужен бот, способній выдавать залитую инфу по разделам пример бота: https://t.me/ch_drawing_bot, сторонние апи не используются, исключительно текстовій /ссілочній формат, с возможностью перезалива, желательно на платформе ТГ (не скриптом и не отдельно запускаемым кодом, можно при ...
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Имеется рабочий лаунчер на С# необходимо сделать возможность загрузки обновления с сервера
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