Лаунчер на C#

$20
Прикладное ПОЗавершен4 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется рабочий лаунчер на С# необходимо сделать возможность загрузки обновления с сервера

Пишите цены

2 месяца назад
Scols
30 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$20
2 дня
UAHUSDT
Всё отлично , быстро , качествено
Отличный заказчик, постановка задачи и коммуникация всегда на уровне. Буду рад продолжать сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Создание бота для телеграмма

    Нужен бот, способній выдавать залитую инфу по разделам пример бота: https://t.me/ch_drawing_bot, сторонние апи не используются, исключительно текстовій /ссілочній формат, с возможностью перезалива, желательно на платформе ТГ (не скриптом и не отдельно запускаемым кодом, можно при ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Необходимо разработать бот на Python для Telegram

    $1000

    Бот должен принимать серверные ошибки а также пользовательские  обращения.  Бот должен быть интегрирован с сервисами обработки ошибок и иметь административную панель для управления. Подробное ТЗ предоставлю.

    Python
    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • База учета

    Мне нужно сделать ПО, которое будет вести систему учета движения денежных средств и других данных с разных источников из данных вбиваемых мной в ручную.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Написать софт для Авторегистрации

    $30

    Есть сайт на котором есть счетчик времени когда откроется регистрация. Один раз в сутки дается возможность регистрации. На регистрацию есть ограниченное кол-во мест. Другие пользователи используют софт чтобы быстро пройти регистрацию, поэтому обычные люди просто ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Подключить терминал оплаты

    Есть готовое приложение, написанное на C# для печати фотографий. Нужно перед печатью фотографий добавить оплату через бесконтактный терминал Nayax Vpos Onyx Сам терминал у меня физически есть, могу предоставить доступ через Anydesk

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать сервис создания сайтов по шаблону с чат GPT

    Необходимо разработать сервис, который позволяет на основе шаблонов в пару кликов разворачивать туннели состоящие из нескольких одностраничных сайтов, и автоматически заполняется информация. После разработки необходима будет дальнейшая поддержка и доработка вот ТЗ ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Сделать чат для сайтов

    $350

    Чат представляет собой завлекающие Приветсвия (чем могу быть полезен и тп) Дальше при написании сообщения посетителем в чат задаются вопросы с ответами, при чем след вопрос зависит от ответа на предыдущий вопрос (тригерные слова) и ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Нужна помощь по arduino mega и com порту

    Нужна помощь по arduino mega и com порту. Ситуация такая: нужно принять число по ком порту, и отправить на другой ком порт. подробнее обьясню в переписке. Есть ардуино мега и 2 ком порта max3232. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    месяц назад