Сделать русскоязычную нейросеть в формате локального чата

Формат взаимодействия с программой: закрытый чат (без использования сторонних сервисов)

Чистый текстовый интерфейс без UI



Возможно использовать Python API OpenAI ChatGPT для его дообучения путём загрузки собсвенного dataset



Команды:

/style – указание на стиль в котором должен быть написан текст, может быть как прямая загрузка большого куска текста, так и ссылки на текстовые документы, пример: https://sitename.com/voynaimir.txt ; https://sitename.com/mertvyedushi.txt ; https://sitename.com/vishnevyisad.txt

/parts – куски готового текста в виде абзацев или предложений которые нужно использовать в тексте (с минимальной редактурой со стороны программы)

/words – список слов, которые нужно использовать в тексте (не обязательно все)

/speech – реплики персонажей, которые нужно использовать в диалогах персонажей (не обязательно все)

/character n1 – описание персонажа номер один, в свободном стиле

/scenes – описание сцен которые должны обязательно присутствовать в тексте

Элементы в командах будут разделяться через точку с запятой «;» и не должны учитывать перенос срок. (если у сцены есть цифра (/scenes n1 {описание сцены}) то они идут в том порядке что указан, если цифры нет, то вставляются в сюжет в рандомном порядке)

После предоставления результата текста должна быть возможность запрашивать новые варианты всего текста, так и отдельного куска текста через выделение (выделяем кусок текста в результатах, появляется иконка "обновить" и этот кусок обновляется в новом варианте).

Сама программа может быть, как веб приложением с закрытым через base auth доступом, так и десктопным приложением под windows.

После обсуждения цифр перед стартом нужно будет подписать NDA.