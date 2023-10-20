Сделать русскоязычную нейросеть в формате локального чата

Есть сайт samoilovart.com, нужно сделать его копию и натянуть на платформу ocshop в дальнейшем понадобиться интеграции с платежной системой stripe. Внешне сайт должен быть похож на текущий, с максимально похожим дизайном и товарами 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Формат взаимодействия с программой: закрытый чат (без использования сторонних сервисов)
Чистый текстовый интерфейс без UI
Возможно использовать Python API OpenAI ChatGPT для его дообучения путём загрузки собсвенного dataset
Команды:
/style – указание на стиль в котором должен быть написан текст, может быть как прямая загрузка большого куска текста, так и ссылки на текстовые документы, пример: https://sitename.com/voynaimir.txt ; https://sitename.com/mertvyedushi.txt ; https://sitename.com/vishnevyisad.txt
/parts – куски готового текста в виде абзацев или предложений которые нужно использовать в тексте (с минимальной редактурой со стороны программы)
/words – список слов, которые нужно использовать в тексте (не обязательно все)
/speech – реплики персонажей, которые нужно использовать в диалогах персонажей (не обязательно все)
/character n1 – описание персонажа номер один, в свободном стиле
/scenes – описание сцен которые должны обязательно присутствовать в тексте
Элементы в командах будут разделяться через точку с запятой «;» и не должны учитывать перенос срок. (если у сцены есть цифра (/scenes n1 {описание сцены}) то они идут в том порядке что указан, если цифры нет, то вставляются в сюжет в рандомном порядке)
После предоставления результата текста должна быть возможность запрашивать новые варианты всего текста, так и отдельного куска текста через выделение (выделяем кусок текста в результатах, появляется иконка "обновить" и этот кусок обновляется в новом варианте).
Сама программа может быть, как веб приложением с закрытым через base auth доступом, так и десктопным приложением под windows.
После обсуждения цифр перед стартом нужно будет подписать NDA.
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