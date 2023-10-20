Приветствую. Требуется консультация по возможным методам решения специфической задачи средствами opencv. Детали в ЛС. От консультанта ожидаю наличия подтвержденного опыта в этой области. Формат - skype/tg/google meet, 1-2 созвона, 30-45 минут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать парсинг сайтов с рейтингами ортодонтов. Сайты, с которых нужно собрать информацию:
https://prodoctorov.ru/spb/ortodont/
https://1dentist.ru/doctors/ortodont/
https://like.doctor/russia/vrachi/stomatolog/stomatolog-ortodont
1. Искать ортодонтов требуется только из городов-миллионников.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Челябинск
- Самара
- Уфа
- Ростов-на-Дону
- Омск
- Красноярск
- Воронеж
- Пермь
- Волгоград
2. Какая информация нужна: город, название клиники (в которой доктор работает), ФИО доктора, номер телефона клиники, номер телефона доктора, электронная почта клиники, адрес клиники, сайт клиники.
3. Если врачи работают в одной клинике - в итоговой таблице разместить их рядом.
Важно, чтобы у вас была возможность принять оплату от юр. лица, предоставить договор и выставить счёт.
Во вложении прикрепляю макет таблицы, которая в итоге должна быть заполнена соответствующими данными.
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