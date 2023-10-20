Необходимо сделать парсинг сайтов с рейтингами ортодонтов. Сайты, с которых нужно собрать информацию:

https://prodoctorov.ru/spb/ortodont/

https://1dentist.ru/doctors/ortodont/

https://like.doctor/russia/vrachi/stomatolog/stomatolog-ortodont

1. Искать ортодонтов требуется только из городов-миллионников.

- Москва

- Санкт-Петербург

- Новосибирск

- Екатеринбург

- Казань

- Нижний Новгород

- Челябинск

- Самара

- Уфа

- Ростов-на-Дону

- Омск

- Красноярск

- Воронеж

- Пермь

- Волгоград

2. Какая информация нужна: город, название клиники (в которой доктор работает), ФИО доктора, номер телефона клиники, номер телефона доктора, электронная почта клиники, адрес клиники, сайт клиники.

3. Если врачи работают в одной клинике - в итоговой таблице разместить их рядом.

Важно, чтобы у вас была возможность принять оплату от юр. лица, предоставить договор и выставить счёт.

Во вложении прикрепляю макет таблицы, которая в итоге должна быть заполнена соответствующими данными.