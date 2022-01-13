Настроить выгрузку из XML-фида в базу CRM Microsoft Dynamics

Имеется CRM Microsoft Dynamics, в которой сейчас загружена определенная база, которая обновляется в ручную через импорт csv/xls

Задача: есть список xml-фидов, которые постоянно обновляются, пример:

http://xml.sminex.com/dostizhenie_cian_ext/

(база квартир с параметрами)

Необходимо создать технологический процесс, который бы позволял данные из этого фида автоматически подгружать в базу CRM Microsoft Dynamics к определенному проекту (каждый фид на свой проект).

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