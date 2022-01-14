Разработка для вывода данных из Poster

Нужен разработчик для вывода данных из poster в Microsoft Power BI.

Данные

– автоматический апдейт данных в облачной версии BI (по расписанию раз в сутки или по запросу).

– не выгружать данные, которые уже загружены, т.к. они не меняются

Дэшборд

Базовые

– выручка по дням (фильтр – диапазон дат)

– выручка по часам (фильтр – диапазон дат)

– выручка по дням – сравнение (возможность выбрать два диапазона дат и наложить график друг на друга)

– выручка по часам – сравнение (возможность выбрать два диапазона дат и наложить график друг на друга)

Гости

– список гостей с выручкой (фильтр – диапазон дат, фильтр - диапазон среднего чека гостя (нужно ввести рассчитываемую метрику в BI: средний чек = выручка / число заказов)

– число заказов гостя

– выручка по гостю в диапазоне дат (понедельная)

Продукты

– выручка по продукту в диапазоне дат (выбор в списке продуктов с указанной общей суммой выручки) (подневная, понедельная)

Retention

– retention по группам гостей

retention - расчетная метрика.

Пока делаем такие расчеты:

По диапазону дат:

– посетившие 1 раз и не вернувшиеся

– вернувшиеся 1-2 раза (2-3 посещения в диапазоне)

– 4-6 посещений

– 7-10 посещений

– 10+ посещений

и график по объему каждой категории

Только по безопасной сделке.