Доработка Битрикс 24

Нужно доработать отчет Сделка в битрикс , чтобы была возможность занесения данных о сделке и спустя заданный промежуток времени автоматом по этой сделке клиент получал уведомление. Также сделать возможность получение на почту уведомлений сотрудникам о поставленных задачах и ходе их выполнения.