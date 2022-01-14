Доработка Битрикс 24

Задание на скрине, требование к заданию в ворде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать отчет Сделка в битрикс , чтобы была возможность занесения данных о сделке и спустя заданный промежуток времени автоматом по этой сделке клиент получал уведомление. Также сделать возможность получение на почту уведомлений сотрудникам о поставленных задачах и ходе их выполнения.
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