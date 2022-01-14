Разработка БД Авторемонтные мастерские

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Минимальный список характеристик:

  • Номер водительских прав, ФИО, адрес и телефон владельца автомобиля;
  • номер, ФИО, адрес, телефон и квалификация (разряд) механика;
  • номер, марка, мощность, год выпуска и цвет автомобиля;
  • номер, название, адрес и телефон ремонтной мастерской;
  • стоимость наряда на ремонт, дата выдачи наряда, категория работ, плановая и реальная дата окончания ремонта.
Один и тот же автомобиль может обслуживаться разными автомеханиками и один и тот же автомеханик может обслуживать несколько

автомобилей.

Выборки:

  • Выбрать фамилию того механика, который чаще всех работает с довоенными автомобилями.
  • Выбрать случаи, когда ремонт автомобилей марки 'Мерседес-600' задерживался относительно планового срока.
  • Определить тех владельцев автомобилей, которых всегда обслуживает один и тот же механик. Вывести фамилии механика и его

    постоянного клиента.

  • Для каждой категории работ определить, механик какого разряда чаще всего назначается на эту категорию работ

нужно для колледжа ,времени мало ,задание очень простое.
2 года назад
guest_16421847283771
2 года в сервисе
Был
2 года назад