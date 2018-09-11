Необходимо сделать рерайт статьи (вышлю в личку), тема - SEO, контекстная реклама, объем - 4000 знаков
Рерайт статьи
Тематика - разработка сайтов
Есть статья, которая находится на 30 месте в поисковой выдаче. Нужно ее переписать, на основе статей конкурентов, которые находятся в топе.
Более подробно в ЛС.
Спасибо
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