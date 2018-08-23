Написать 5 статей на медицинский сайт

Требуется копирайтер,рерайтер для написания 5 статей с уникальностью от 90% на информационный

сайт (тематика — медицина).

Для каждой статьи высылается тематическое задание, в котором указано количество символов (объем

от 8000) и все остальные нюансы. Придерживаться ТЗ обязательно.

Требования:

1. Грамотное владениерусским языком.

2. Умение писать без воды и работать с академической тошнотой.

Оплата — 30 руб./1000 символов с пробелами.