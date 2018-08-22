Рерайт для сайта по дизайну интерьера на разные темы

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрытнет заявок133 просмотра

Необходимо сделать качественный рерайт + статья должна содержать заданное количество ключевых слов.

1. Использовать в работе минимум 3 (три) источника (ссылки предоставляются в ТЗ).

2. Чётко структурировать текст с помощью абзацев и подзаголовков.

3. Выдерживать уникальность:

ТЗ в прикрепленном файле.

Цена - 25 руб. за 1000 знаков без пробелов.

7 лет назад
yulia_sumy84
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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