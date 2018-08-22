Добрий день! Хочу замовити рерайт статей на сайт: https://lenovaz.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF/ https://lenovaz.com/ru/%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/ https://lenovaz.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/ https://lenovaz.com/ru/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
Рерайт для сайта по дизайну интерьера на разные темы
Необходимо сделать качественный рерайт + статья должна содержать заданное количество ключевых слов.
1. Использовать в работе минимум 3 (три) источника (ссылки предоставляются в ТЗ).
2. Чётко структурировать текст с помощью абзацев и подзаголовков.
3. Выдерживать уникальность:
- https://text.ru/antiplagiat – общая > 80%, по источнику -
- Etxtplagiatus - > 95%
Цена - 25 руб. за 1000 знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
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