Всем доброго времени суток Нужен рерайт статей для сайта junnot.info. Примерно какие статьи нужно писать, можете посмотреть сами. Статьи нужны уникальные. От 90% и выше. Проверять на сайте text.ru Схема работы: ...
Требуется рерайт текстов
Здравствуйте, требуется сделать рерайт коммерческих текстов на страницы товаров и категорий для сайта по производству пищевого оборудования. Есть около 50-60 текстов, под один город, нужно сделать их рерайт дважды, на два других города, исходные тексты предоставлю, технические требования и нюансы опишу в переписке. Цена 60 руб. за 1000 символов без пробелов. Объем одного города примерно 100к, срок до 31.08.18.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется написать статью 7000-10000 знаков Тема: эзотерика. Рерайтинг. Оплата 35 р за 1000 ЗБП. Спасибо!Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
ищу рерайтеров для написания текстов на велосипедную тематику. Готово ядро на >500 текстов. Оплата 50р за 1000збп без картинок и 60р за 1000збп с картинками.Рерайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
Простой рерайт вопросы-ответы, сохранить смысл требования к тексту: - текст оформлен на абзацы - отсутствие ошибок в тексте - соответствие правилам русского языка - не придумывать ничего, только ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $103
Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов ...Завершен7 лет назад
Ищу ответственного человека для написания рерайта рецептов. За 1000 знаков без пробела 25р. Уникальность не ниже 80% по https://text.ru/. Подробности расскажу в скайпе. Так что для связи пишите скайп. Оплата ВебманиЗавершен7 лет назад
Есть ТЗ на рерайт пока 4 текстов. Тексты я собирал из различных статей выбирая только лучшие куски, плюс кое что дописал сам. Задача уникализировать получившееся до 100% и разбавить заспамленность. Заголовки менять не нужно, ключи ...Завершен7 лет назад
- $50
Есть база товаров, составить/дополнить описания. Работа несложная, думаю, с ней лучше всего справится тот, кто занимается копирайтингом и рерайтингом, быстро пишет. Оплата по договорённости, нужно обсудить, рассчитываю на что-то в районе $20-30 за рабочий день ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуются грамотные авторы для написания текстов на несколько информационных сайтов. Темы разные, пока это туризм и юридическая тематика, в дальнейшем планируются и другие. Требования к кандидатам: грамотность, умение работать с ТЗ, с ключевыми словами, ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Количество символов в итоговом документе плюс минус то же что и сейчас. С вас срок и ИТОГОВАЯ стоимость проекта.Завершен7 лет назад