Здравствуйте, требуется сделать рерайт коммерческих текстов на страницы товаров и категорий для сайта по производству пищевого оборудования. Есть около 50-60 текстов, под один город, нужно сделать их рерайт дважды, на два других города, исходные тексты ...
Рерайт статей
Добрий день! Хочу замовити рерайт статей на сайт:
https://lenovaz.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF/
https://lenovaz.com/ru/%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://lenovaz.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://lenovaz.com/ru/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
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