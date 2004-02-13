Требуется рерайт 10 новостных страниц сайта на тему камнеобработки с использованием ключевиков. Опыт работы в строительной тематике обязателен.Работа с точным соблюдением сроков и ТЗ.Каждая статья на 3000 знаков.
Рерайт для сайта по Дизайну интерьера на разные темы
Необходимо сделать качественный рерайт + статья должна содержать заданное количество ключевых слов.
1. Использовать в работе минимум 3 (три) источника (ссылки предоставляются в ТЗ).
2. Чётко структурировать текст с помощью абзацев и подзаголовков.
3. Выдерживать уникальность:
- https://text.ru/antiplagiat – общая > 80%, по источнику -
- Etxtplagiatus - > 95%
Цена - 25 руб. за 1000 знаков без пробелов.
Важно! Соблюсти инструкции:
https://docs.google.com/document/d/1nNQ8NwWpFi8hG4eh3sL_DP416Bk-Flyp8ng8Qduuv4w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yf4Ydva9LVVOib0aqvUwcOEW38sY6c3ExKvhIycjJFk/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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