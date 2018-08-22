Ищу копирайтера по тематике "Компьютеры, смартфоны, электроника"

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Закрыт17 заявок228 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу копирайтера (или несколько) по тематике "Компьютеры, смартфоны, электроника".

Необходимо написать достаточно много небольших текстов (500-2000 знаков). По сути, это тексты будут вида "Вопрос-ответ".

Пример тем, про которые нужно будет писать:

https://yadi.sk/i/aPWCTS243aU6Tg

https://yadi.sk/i/7TrIyeU23aU6Wo

https://yadi.sk/i/_iua7NQo3aU6j9

Как что выбрать, как настроить что-то в телефоне, ps4, ноутбуке, фотоаппарате, windows и т.п.

p.s. "От семантического ядра осталось много групп запросов с низкой частотностью, хочу их выписать".

Цена за 1000 знаков: 60 руб.

Работы очень много.

Оставляйте заявки, обсудим.

Спасибо.

7 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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