Ищу копирайтера по тематике "Компьютеры, смартфоны, электроника"

Доброго времени суток!

Ищу копирайтера (или несколько) по тематике "Компьютеры, смартфоны, электроника".

Необходимо написать достаточно много небольших текстов (500-2000 знаков). По сути, это тексты будут вида "Вопрос-ответ".

Пример тем, про которые нужно будет писать:

https://yadi.sk/i/aPWCTS243aU6Tg

https://yadi.sk/i/7TrIyeU23aU6Wo

https://yadi.sk/i/_iua7NQo3aU6j9

Как что выбрать, как настроить что-то в телефоне, ps4, ноутбуке, фотоаппарате, windows и т.п.

p.s. "От семантического ядра осталось много групп запросов с низкой частотностью, хочу их выписать".

Цена за 1000 знаков: 60 руб.

Работы очень много.

Оставляйте заявки, обсудим.

Спасибо.