В данный момент требуется рерайтер на тему "Велосипеды". Есть готовое ТЗ приблизительно на 1000 статей на эту тему. Источники есть в ТЗ Ставка 60р/1000 знаков без ...
Ищу копирайтера по тематике "Компьютеры, смартфоны, электроника"
Доброго времени суток!
Ищу копирайтера (или несколько) по тематике "Компьютеры, смартфоны, электроника".
Необходимо написать достаточно много небольших текстов (500-2000 знаков). По сути, это тексты будут вида "Вопрос-ответ".
Пример тем, про которые нужно будет писать:
https://yadi.sk/i/aPWCTS243aU6Tg
https://yadi.sk/i/7TrIyeU23aU6Wo
https://yadi.sk/i/_iua7NQo3aU6j9
Как что выбрать, как настроить что-то в телефоне, ps4, ноутбуке, фотоаппарате, windows и т.п.
p.s. "От семантического ядра осталось много групп запросов с низкой частотностью, хочу их выписать".
Цена за 1000 знаков: 60 руб.
Работы очень много.
Оставляйте заявки, обсудим.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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