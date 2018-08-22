Ищем рерайтеров/копирайтеров на тему "Велосипеды"

В данный момент требуется рерайтер на тему "Велосипеды".

Есть готовое ТЗ приблизительно на 1000 статей на эту тему.

Источники есть в ТЗ

Ставка 60р/1000 знаков без пробелов с картинками. Будет желание зарабатывать

больше можем дать возможность сразу публиковать статьи на сайте.

Будет тестовая статья если все хорошо оплачиваем и даем следующие ТЗ на статьи

Требования по статьям:

- уникальность по text.ru 95%

- заспамленость 40-60% text.ru

- тошнота по advego

Оплата WebMoney

В прикрепленных файлах пример ТЗ