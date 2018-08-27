Сохранить с сайта все статьи (около 80)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен22 заявки264 просмотра

Уважаемые фрилансеры, требуется помощь в рутинной работе. Заказ состоит из двух этапов:

1. Нужно пройтись по всем страницам сайта и сохранить каждую статью в отдельный документ (файл ворда)

2. Полученные статьи нужно будет проверить в сервисе Тургенев (просто скопировать полученные тексты на первом этапе) и записать в таблицу полученные параметры по каждому из текстов.

На одну статью будет уходить порядка 3-5 минут. Статей на сайте не больше 86 (это суммарное количество всех страниц на сайте, а часть из них не является статьями).

Работа не требует квалификации, поэтому готов поработать с начинающим фрилансером. Чтобы я понял, что вы внимательно ознакомились с заданием, напишите в заявке фразу «сайт стоматологии». Бюджет проекта ограничен.

Выбранному исполнителю подготовлю подробную инструкцию.

Подобных заданий в будущем будет ещё несколько, поэтому буду рад долгосрочному сотрудничеству (при условии что этот заказ будет сделан хорошо).

7 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Abezyanka
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$5
2 дня
Отличная работа! Всё готово в срок и точно по ТЗ. Рекомендую!
Очень хороший заказчик. Более чем подробное ТЗ, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Abezyanka
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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