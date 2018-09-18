Необходимо сделать качественный рерайт + статья должна содержать заданное количество ключевых слов. 1. Использовать в работе минимум 3 (три) источника (ссылки предоставляются в ТЗ). 2. Чётко структурировать текст с помощью абзацев и подзаголовков. ...
Сделать рерайт статьи
Необходимо сделать рерайт статьи (вышлю в личку),
тема - SEO, контекстная реклама, объем - 4000 знаков
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