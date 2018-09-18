Сделать рерайт статьи

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Завершен14 заявок192 просмотра

Необходимо сделать рерайт статьи (вышлю в личку),

тема - SEO, контекстная реклама, объем - 4000 знаков

7 лет назад
ksenya_z
Ксения 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$6
1 день
Заказывала текст в тематике "Интернет-маркетинг", работа проведена отлично, быстро, качественно. Рекомендую
Большое спасибо за коммуникативность, приятное общение и подробное ТЗ. И своевременную оплату, конечно :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
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