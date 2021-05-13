Настройка обмена между двумя конфигурациями 1С

Необходимо создать инструмент (внешний отчет) для сравнения остатков на конец периода между счетами по бухгалтерскому учету и международному, в виду «Сумма БУ», «Сумма МУ», «Разница».
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить правила обмена между двумя конфигурациями 1С. Также будут и другие задачи, создать отчет и тд.
Пожалуйста указывайте стоимость часа и наличие опыта по настройке обмена между разными конфигурациями 1С.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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