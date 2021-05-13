Настройка обмена между двумя конфигурациями 1С

1С-программированиеЗавершен2 заявки356 просмотров
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Необходимо настроить правила обмена между двумя конфигурациями 1С. Также будут и другие задачи, создать отчет и тд.

Пожалуйста указывайте стоимость часа и наличие опыта по настройке обмена между разными конфигурациями 1С.

3 года назад
khudiev
Руслан 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
SeregaR
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$125
10 дней
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