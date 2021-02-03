Необходимо создать инструмент (внешний отчет)

1С-программированиеЗакрыт5 заявок416 просмотров
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Необходимо создать инструмент (внешний отчет) для сравнения остатков на конец периода между счетами по бухгалтерскому учету и международному, в виду

«Сумма БУ», «Сумма МУ», «Разница».

3 года назад
dp070187mov
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад