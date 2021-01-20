Печатная форма МойСклад

1С-программированиеЗакрыт2 заявки641 просмотр
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Нужно сделать шаблон печатной формы в МоемСкладе по образу приложенного документа. Срочно нужно сделать только вторую страницу, во вторую очередь первую страницу

3 года назад
guest_16118458027338
3 года в сервисе
Был
3 года назад