Печатная форма МойСклад

Добрый день! Необходимо реализовать вывод и синхронизацию товаров и торговых предложений из 1С на сайт. В идеале хотелось бы видеть добавление заполненного товара из 1С на сайт (там только картинки, акции, описания добавить. Все свойства ...
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Нужно сделать шаблон печатной формы в МоемСкладе по образу приложенного документа. Срочно нужно сделать только вторую страницу, во вторую очередь первую страницу
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