Подключение эквайринга к 1с УТ на Windows Server2012R

Нужно подключить эквайринг Ingenico к 1с УТ расположенной на сервере.

Эквайринг подключается к ноутбуку, ноутбук подключается к 1с на сервере,.

Со стороны эквайринга все настроено и готово к работе, проверено на ноутбуке, однако у 1с не получается с ним работать (в зависимости от настроек выдает либо ошибку 999 "пин-пад не отвечает", либо "нет доступа к настройкам ARCUS2").

На сервере уже есть подключенный таким образом эквайринг, как понимаю проблема может быть в том что это два эквайринга от одного производителя, быть может что они конфликтуют или настройки распространяются только на один из них.