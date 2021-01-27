Создать дополнительное активити в облачном Битрикс24

1С-программированиеЗакрыт3 заявки612 просмотров
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Робот облачного Битрикс24 позволяет автоматически создать Счет к Сделке. Но нет возможности автоматически отправить ссылку и pdf созданного счета контакту из Сделки на эл. почту. Необходимо такую возможность создать.

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3 года назад
Alien-Status
Александр 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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