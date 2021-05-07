denyspm

Денис denyspm

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$21
10 баллов
4 года назад
Перевести сайт на английский язык (знания в архитектурном английском)
Отличный заказчик, рекомендую!
отлично!
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