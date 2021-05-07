Необходимо разработать рабочий проект дома с разделами АР, КБ, КМ, КД. Стены из газобетона, ЖБ перекрытия, вентилируемые фасады. Проект должен быть выполнен в Revit с уровнем детализации LOD 400. Включает дымоход, вентканалы и реконструкцию подпорной стенки на заднем фасаде.
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$21
выплачено фрилансерам
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безопасных платежей
- Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт3 года назад
1. Поднять модель согласно чертежей 2. Сделать красивую архитектуру фасадов с использованием фасадных солнечных панелей 3. Два ракурсаИнтерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт4 года назад
нужно сделать презентацию о компании, которая будет использоваться в b2b. Клиент должен открыть ее и понять, что ему стоит выбрать именно нас. Подробнее расскажу уже при работе.Презентации12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести сайт на английский язык качественно (уже есть сайт с англ. версией, но там калька, а не английский). так что нужен человек, который знает английский на высоком уровне - при чем знает специфику строительного ...Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$21
10 баллов
4 года назад
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
отлично!