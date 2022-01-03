1. Необходимо разработать рабочий проект дома разделы АР, КБ, КМ, КД.2. Стены газобетон, перекрытие жб монолит и деревяна вальмовая кровля, колоны монолитные, фундамент - фбс блоки с монолитным ростверком. Кровля фальц и пвх мембрана на плоской кровле. Фасады вентилируемые комбинированые дерево -камень -штукатурка. Есть существующий фундамент на который ложаться фбс блоки, которые поднимут дом на 1 м от земли. Стены внутренние 380 мм газобетон, наружные 300.3. Проект выполнять в Revit, уровень детализации моделей LOD 400.4. В котельной один дымоход с вентканалами, выполнить развертку5. Дополнительно необходимо будет выполнить реконструкцию подпорной стенки на заднем фасаде.