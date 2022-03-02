Разработать строительную часть проекта. АР есть.

Архитектура зданийЗавершен1 заявка793 просмотра
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Дом из газоблока Bauroc Ecoterm 375mm 200 кв.м.  1.5 этажа.

Ленточный фундамент.

Ж/б монолитное перекрытие.

Кровля - металлочерепица.

нужно сделать КР раздел на основании АР.

АР есть в автокаде.

(особенно важны: армирование фундамента, плиты перекрытия, узлы соединения с балконами)

2 года назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Anna1806
39 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$220
35 дней
UAH
Рекомендую. Очень доволен работой!
Заказчиком довольна. Сработались хорошо. Очень порядочный, рекомендую. Спасибо за сотрудничество