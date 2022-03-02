Разработать строительную часть проекта. АР есть.

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/burgundosova2015/portfolio/arhitektura-zdanij-75/otmyvka-doricheskogo-ordera-1988566/]Пример работы[/url]
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Дом из газоблока Bauroc Ecoterm 375mm 200 кв.м. 1.5 этажа.
Ленточный фундамент.
Ж/б монолитное перекрытие.
Кровля - металлочерепица.
нужно сделать КР раздел на основании АР.
АР есть в автокаде.
(особенно важны: армирование фундамента, плиты перекрытия, узлы соединения с балконами)
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