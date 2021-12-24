Разработать ПОС с монтажными схемами.

Архитектура зданийЗакрыт2 заявки650 просмотров
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Проектируемые работы - перепланировка и техническое перевооружение бассейна спортивного комплекса

Задача:

Разработать раздел ПОС с уточнением монтажными схемами этапов производства работ.

ТЗ вышлю в ответ на отклик.

2 года назад
guest_16421672441695
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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