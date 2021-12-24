Проектирование разделов ВК, ЭОМ, ОВ, СС.

По данным геологии и здания необходимо рассчитать, подходит ли данный вариант фундамента в этом случае. Есть расчет проектировщика - но как-то доверия не вызвал. Нужен другой. Дом из газобетона 400мм д400, перекрытия - пустотными плитами ПБ. Регион ...