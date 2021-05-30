Визуализация жилого дома

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт6 заявок363 просмотра

Нужна визуализация дома с прилегающей территорией участка, по имеющимся чертежам

Вкратце опишу задание:

- одноэтажный дом с подвалом

- размеры дома - 12.5 х 14,2

- размеры участка - 8 соток (ровный прямоугольник)

Исполнитель по окончании работ должен предоставить файлы -15-20 кадров в хорошем качестве формата png

Примерный образцы визуализаций прикрепил внизу

Отправляйте свои работы (только по части  жилых домов) с контактами

4 года назад
guest_16223702213399
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Антон
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алексей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Петр
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
189 отзывов(-2)
4 года назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 года назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Наталья
 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад