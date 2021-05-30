Добрый день. Нужно сделать проект отопления, ВК и котельной частного дома из сруба. Площадь этажа 98 м2. 2 этажа
Визуализация жилого дома
Нужна визуализация дома с прилегающей территорией участка, по имеющимся чертежам
Вкратце опишу задание:
- одноэтажный дом с подвалом
- размеры дома - 12.5 х 14,2
- размеры участка - 8 соток (ровный прямоугольник)
Исполнитель по окончании работ должен предоставить файлы -15-20 кадров в хорошем качестве формата png
Примерный образцы визуализаций прикрепил внизу
Отправляйте свои работы (только по части жилых домов) с контактами
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