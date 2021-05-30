Визуализация проекта дома

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт1 заявка328 просмотров

Нужна визуализация одноэтажного дома по имеющимся чертежам.

Вкратце опишу задание:

- размеры дома - 12.5 х 14,2

- размеры участка - 8 соток (ровный прямоугольник)

- визуализация дома с прилегающим участком по генплану

Исполнитель по окончании работ должен предоставить файлы -15-20 кадров в хорошем качестве формата png

Примерный образцы визуализаций прикрепил внизу

Отправляйте свои работы с контактами

4 года назад
guest_16223702213399
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад