Разработать дизайн проект частного дома площадь 138м2 с учетом котельной Планировочные решения разработаны c архитектором под наши нужды во вложении. Нужен полный проект без спецификации по материалам, авторский надзор ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на codeigniter все работает со старым дизайном Нужно перенести работу jquery и ajax со старой карточки товаров на новую Верстка запущена на тесте, нужно взять старый функционал jquery и перенести его ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо для ИМ http://shop.grandline.ru переработать фильтр. 1. При выборе цвета/толщины/покрытия проверять есть ли совпадения и делать неактивным для выбора не подходящие варианты. Тоесть де должно быть пустого результата 2. Сделать фильтр скрывающимся. сейчас он ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро для интернет-магазина waveharmony.com Помимо СЯ с посадочными страницами, нужны конкретные рекомендации title,h1,meta-description, keywords для каждой страницы сайта + ТЗ для копирайтера.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад