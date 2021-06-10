Необходимо прорисовать кирпичный парапет

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен1 заявка504 просмотра

Необходимо прорисовать кирпичный парапет над навесом (как бы продолжение от навеса гаража) визуализацию, как на фото

4 года назад
guest_16143655810688
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Redlefsen
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Все норм
Честный заказчик.

Заявки фрилансеров

Redlefsen
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад