Прорисовать в Автокад декоративный щит

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок1043 просмотра

Необходимо прорисовать в Автокад (ДВГ файл ) по фото которое прилагается, щит. Это будет декоративный щит из металла для блока кондиционеров. Файл мне нужен что бы дать металлистам для вырезки. три варианта . Пока для одного размера щита , всего будет 12 типоразмеров щитов. размер 3410х1680 мм

AutoCAD
4 года назад
guest_16143655810688
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дина
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
31 минуту назад
32 отзыва(-1)
4 года назад