Прорисовать в Автокад декоративный щит

Необходимо прорисовать в Автокад (ДВГ файл ) по фото которое прилагается, щит. Это будет декоративный щит из металла для блока кондиционеров. Файл мне нужен что бы дать металлистам для вырезки. три варианта . Пока для одного размера щита , всего будет 12 типоразмеров щитов. размер 3410х1680 мм