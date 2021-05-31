Визуализация интерьера дома

Здравствуйте, нужен дизайн Ларька( маф) и летней площадки около него. В итоге это будет 5 одинаковых мафов. Маф будет реализован под продажу уличной еды; кофе/десерты. Дизайн должен быть максимально современный и модный. Летняя площадка ...