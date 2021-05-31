Визуализация интерьера дома

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт24 заявки824 просмотра

Сотрудничество с дизайнером. Будет отправлено подробный мудборд и подобраны модели мебели. Согласно этому нужно разработать визуализации дома:

зону спальни (комната + санузел + гардероб), зону гостиной-кухни, детская, санузел. Срок max 2 месяца

Если Вас интересует такое сотрудничество, прошу присылать портфолио с работами.

Условия сотрудничества - к обсуждению)

4 года назад
ulanachop
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