Добрый день. Нужно сделать проект отопления, ВК и котельной частного дома из сруба. Площадь этажа 98 м2. 2 этажа
Визуализация интерьера дома
Сотрудничество с дизайнером. Будет отправлено подробный мудборд и подобраны модели мебели. Согласно этому нужно разработать визуализации дома:
зону спальни (комната + санузел + гардероб), зону гостиной-кухни, детская, санузел. Срок max 2 месяца
Если Вас интересует такое сотрудничество, прошу присылать портфолио с работами.
Условия сотрудничества - к обсуждению)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем дизайнера корпусной мебели. Условия: • Знание конструкционных особенностей корпусной мебели • Умение общаться с людьми • Знание мебельных программа • Замер помещения клиента и всех его нюансов ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт4 года назад
Вычитать на ошибки дизайн-проект квартиры (рабочий проект) 125 кв.м Количество страниц - 24 шт Содержание: http://joxi.ru/8237g4MI8W4Ra2 Принимаются рац предложения, советы, поправкиИнтерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработать дизайн проект частного дома площадь 138м2 с учетом котельной Планировочные решения разработаны c архитектором под наши нужды во вложении. Нужен полный проект без спецификации по материалам, авторский надзор ...Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо прорисовать кирпичный парапет над навесом (как бы продолжение от навеса гаража) визуализацию, как на фотоИнтерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна визуализация дома с прилегающей территорией участка, по имеющимся чертежам Вкратце опишу задание: - одноэтажный дом с подвалом - размеры дома - 12.5 х 14,2 - размеры участка - ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна визуализация одноэтажного дома по имеющимся чертежам. Вкратце опишу задание: - размеры дома - 12.5 х 14,2 - размеры участка - 8 соток (ровный прямоугольник) - визуализация дома с ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен дизайн Ларька( маф) и летней площадки около него. В итоге это будет 5 одинаковых мафов. Маф будет реализован под продажу уличной еды; кофе/десерты. Дизайн должен быть максимально современный и модный. Летняя площадка ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт4 года назад
1. Поднять модель согласно чертежей 2. Сделать красивую архитектуру фасадов с использованием фасадных солнечных панелей 3. Два ракурсаИнтерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт4 года назад