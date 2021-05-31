Дизайнер мебели

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Закрыт1 заявка364 просмотра

Ищем дизайнера корпусной мебели.

Условия:

• Знание конструкционных особенностей корпусной мебели

• Умение общаться с людьми

• Знание мебельных программа

• Замер помещения клиента и всех его нюансов

• Разработка дизайна проекта с учётом снятых размеров

• Согласование дизайн проекта с клиентом

• График свободный

• Удалённая работа, работать можете дома либо с любой точки города

• Оплата сдельная процент от продаж.

Территориально только Ялта, так как нужен выезд к заказчику

4 года назад
mnmlistique
Святослав 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Роман
 
24 года
4 года в сервисе
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