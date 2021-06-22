3D-модель для сайта коттеджного поселка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок1173 просмотра

Необходимо разработать несколько 3d-макетов для размещения визуального восприятия объектов недвижимости на сайте застройщика:

- общий план поселка (есть визуальное расположение объектов)

- макроплан одного из жилых зданий (есть проект)

- визуализация (макро) частей поселка для размещения на сайте

Результаты работы планируется использовать на сайте поселка для старта продаж

Полученная 3D-модель должна быть достаточна для размещения на сайте застройщика с целью привлечения внимания и начала продаж объектов недвижимости.

Визуально результат работы должен представлять законченное решение в формате "реальной инфраструктуры", т.е. должен отражать расположение объектов в привязке к местности (реальность размеров объектов и т.д.).

Картинки представляются в графическом формате для размещения в качестве составляющих элементов одностраничного сайта с проектом объектов недвижимости.

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