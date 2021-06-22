Мне требуется помощь в создании 3D модели (*.step/*.stp, *.igs) снимок в прикреплен. Планирую самостоятельно производить дальнейшую детализацию (по необходимости) и фрезеровку формы (ЧПУ / Surfmill 8). Размеры модели некритичны (будут зависеть от возможностей конкретного ...
3D-модель для сайта коттеджного поселка
Необходимо разработать несколько 3d-макетов для размещения визуального восприятия объектов недвижимости на сайте застройщика:
- общий план поселка (есть визуальное расположение объектов)
- макроплан одного из жилых зданий (есть проект)
- визуализация (макро) частей поселка для размещения на сайте
Результаты работы планируется использовать на сайте поселка для старта продаж
Полученная 3D-модель должна быть достаточна для размещения на сайте застройщика с целью привлечения внимания и начала продаж объектов недвижимости.
Визуально результат работы должен представлять законченное решение в формате "реальной инфраструктуры", т.е. должен отражать расположение объектов в привязке к местности (реальность размеров объектов и т.д.).
Картинки представляются в графическом формате для размещения в качестве составляющих элементов одностраничного сайта с проектом объектов недвижимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $210
Необходимо реализовать в 3D в SketchUp проект, в состав которого входят 8 мини-коттеджей с идентичной архитектурой, 2 бани, два бассейна с зонами отдыха и детскими площадками, благоустроенная территория с ландшафтом озеленением, забором и парковкой. ...3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, необходимо выполнить 3D модель стола + стул (детские). Фото образцов прилагаются ниже. Работа у опытного специалиста займет около часа - двух. Если все понравится и по цене и качеству, будет плодотворное (постоянное) сотрудничество (детские ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты.Открываем новую сферу для бизнеса и ищем дизайнера, который сможет разработать дизайн электрической зубной щетки для детей 3-5 лет. Дизайн пойдет в работу по контрактному производству. Работа по договору.Подробности с выбранным кандидатом.Спасибо за ...3D-графика8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать 3D модель для печати на 3D принтере. В тех задании ничего сложного. 1. Нужна модель в формате STL. 2. На модели надо будет изобразить волны (море с волнами), логотип ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Надо нарисовать в программе план коридора школы, примерное размещение шкафчиков-локеров, 3Д визуализацию сделать по возможности. Чётко, точно схему рисовать не надо (приблизительные размеры подойдут -они есть на рисунке) - это для громадського проекта, т.е. ...3D-графика9 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Стенд будет сделан из прозрачного пластика. Стенд ставится на пол, высотой 1.5 метра. В стенде несколько емкостей (емкости готовые). Нужно спроектировать стенд в который будут устанавливаться стандартные емкости3D-графика8 заявокЗакрыт4 года назад
Для фестиваля требуется сделать визуализацию площадки есть план с посадочными местами, барной стойкой, мебель и барная из поддонов вид сбоку так сказать, нужно показать как это будет выглядеть площадка просто травяная местность3D-графика1 заявкаЗакрыт4 года назад
Красивый тигр , можно в 3д3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется: нарисованный план здания с размерами (высота, ширина и т. п.), фото с местности. Требуется сделать 3D визуализацию этого здания, т. е. показать как оно будет выглядеть после реконструкции на местности - вставить ...3D-графика2 исполнителяЗавершен4 года назад