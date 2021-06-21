3D миниатюра (*.step/*.stp, *.igs)

Мне требуется помощь в создании 3D модели (*.step/*.stp, *.igs) снимок в прикреплен. Планирую самостоятельно производить дальнейшую детализацию (по необходимости) и фрезеровку формы (ЧПУ / Surfmill 8). Размеры модели некритичны (будут зависеть от возможностей конкретного ЧПУ станка). Моя задача выйти на двухсторонний

пуансон, т.е. модель не должна иметь «замков» и свободно размыкаться. Мне хотелось бы «запустить» пробный шар для того, чтобы понять порядок цен и

требуемого времени для создания миниатюры. Готов выслушать встречные вопросы и

предложения. Вполне возможно что наше сотрудничество перерастет в перманентный проект.