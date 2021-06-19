CAD чертеж / или 3d модель стенда для сухофруктов и орешков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок652 просмотра

Стенд будет сделан из прозрачного пластика. Стенд ставится на пол, высотой 1.5 метра. В стенде несколько емкостей (емкости готовые). Нужно спроектировать стенд в который будут устанавливаться стандартные емкости

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