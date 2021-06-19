Для фестиваля требуется сделать визуализацию площадки есть план с посадочными местами, барной стойкой, мебель и барная из поддонов вид сбоку так сказать, нужно показать как это будет выглядеть площадка просто травяная местность
CAD чертеж / или 3d модель стенда для сухофруктов и орешков
Стенд будет сделан из прозрачного пластика. Стенд ставится на пол, высотой 1.5 метра. В стенде несколько емкостей (емкости готовые). Нужно спроектировать стенд в который будут устанавливаться стандартные емкости
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