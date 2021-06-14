3D-художник для приложения настольных игр

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  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок856 просмотров

Нам необходима качественная 3D-графика (с текстурами) основных настольных игр: шахматы, шашки, нарды, карты и прочие.

Желаемая стилистика: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetstartgames.chess&hl=ru&gl=US

Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости выполнения одной игры.

Большим преимуществом будет, если вы уже имели опыт создания 3D-графики для игр и знаете все технические нюансы.

Создание моделей будет под Unity, необходимо будет передавать модели как готовый ассет. технические нюансы.

Unity
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