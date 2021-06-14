Необходимо собрать заставку для тачскринов (ВИДЕО. FullHD). Заставка должна быть подобна примеру: https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-1049956333-smart-digital-virtual-city-stream-data-center, но собрана из наших объектов (статический прототип даем в фигме, очень похоже повторяет пример). Но мы ...
3D-художник для приложения настольных игр
Нам необходима качественная 3D-графика (с текстурами) основных настольных игр: шахматы, шашки, нарды, карты и прочие.
Желаемая стилистика: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetstartgames.chess&hl=ru&gl=US
Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости выполнения одной игры.
Большим преимуществом будет, если вы уже имели опыт создания 3D-графики для игр и знаете все технические нюансы.
Создание моделей будет под Unity, необходимо будет передавать модели как готовый ассет. технические нюансы.
Заявки фрилансеров
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