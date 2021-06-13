Есть две похожие 3D модели в STL , нужно из двух моделей сделать одну

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Закрыт4 заявки589 просмотров

Имеются две 3D модели, в формате STL, нужно из двух моделей, сделать одну, часть взять с одной модели и подогнать под размеры ,что бы подошло ко второй, модели ( катушки для Юсб кабеля)жду ваши предложения)

4 года назад
vollt247568
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